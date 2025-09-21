Atlântico goleia o Tubarão pela Liga Nacional de Futsal e ultrapassa a marca de 300 gols na temporada

No dia em que completou 110 anos de fundação, o Atlântico ultrapassou a marca de 300 gols na temporada e aplicou mais uma goleada na Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste sábado (20), o Galo fez jus ao melhor ataque da competição e venceu o Tubarão por 6 a 0, em Erechim.
Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 53 pontos e ampliou vantagem no topo da tabela. Para confirmar a liderança da primeira fase na última rodada, um empate basta para o Atlântico, visto que o Magnus, vice-líder, tem 51 pontos.
O último confronto antes dos playoffs será no próximo sábado (27), quando enfrenta o Esporte Futuro. A partida está programada para ocorrer às 19h, no Ginásio de Esportes Alcides Pan, em Toledo.
Ataque avassalador
O Atlântico começou a partida pressionando o Tubarão e, logo aos 2min14s, Serginho abriu o placar e marcou o gol de número 300 na temporada. O camisa 45 arriscou uma finalização de fora da área para fazer 1 a 0.
O Galo seguiu trabalhando a bola e com maior intensidade na quadra de ataque. Aos 13min09s, foi a fez de Thales finalizar de longe e ampliar o marcador: 2 a 0.
Cinco minutos depois, Thales recebeu uma cobrança de escanteio, dominou de primeira e mandou uma pancada para marcar o segundo gol dele na partida e o terceiro do Atlântico.
Goleada
Depois do intervalo, o Atlântico não deu chances para o Tubarão e buscou a goleada. Aos 4min11s, Vilela recebeu na ala esquerda, levou para o meio e concluiu de longe para o fundo da rede: 4 a 0.
O pivô estava em uma noite inspirada e seguiu empilhando oportunidades. Aos 9min45s, Vilela roubou a bola no meio da quadra, tocou para Batalha e recebeu na entrada da área para chutar no canto esquerdo do goleiro William e fazer o quinto do Galo.
Aos 13 minutos, foi a fez do artilheiro da LNF balançar a rede do Caldeirão do Galo. Vagner arriscou uma pancada certeira de perna esquerda para decretar o resultado final: 6 a 0.