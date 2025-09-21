Futsal

Avassalador
Notícia

Atlântico goleia o Tubarão pela Liga Nacional de Futsal e ultrapassa a marca de 300 gols na temporada

Galo aplicou 6 a 0 na equipe catarinense neste sábado (20) e ampliou vantagem no topo da tabela

Caroline Dolina

Repórter

