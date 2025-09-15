Atlântico goleia Blumenau e assume liderança da Liga Nacional de Futsal

Galo atuou no Ginásio Medalhão, em Videira, Santa Catarina. Atlântico, Divulgação

O Atlântico é o novo líder da Liga Nacional de Futsal (LNF). O Galo goleou o Blumenau por 8 a 3 neste domingo (14) e assumiu a ponta da tabela restando duas rodadas para o término da primeira fase.

O time gaúcho saiu atrás no placar, mas buscou a virada com gols de Serginho e Vilela, que marcaram três vezes, além de Suelton e Thales. Roncaglio, William e Gustavinho anotaram para o time catarinense.

Com o resultado, o Atlântico chegou aos 50 pontos e depende apenas de si para confirmar a liderança da LNF. O Magnus, vice-líder, e o Praia Clube, terceiro colocado, têm a mesma pontuação, mas o Galo leva vantagem nos critérios de desempate.

Próximos jogos