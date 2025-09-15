Futsal

Fora de casa
Notícia

Atlântico goleia Blumenau e assume liderança da Liga Nacional de Futsal

Galo aplicou 8 a 3 no time catarinense neste domingo e depende apenas de si para confirmar a primeira colocação da competição

Caroline Dolina

Repórter

