Futsal

Gauchão de Futsal
Notícia

Atlântico goleia ACBF e mantém invencibilidade sobre o rival nesta temporada

Galo aplicou 4 a 0 na Laranja Mecânica nesta terça-feira, em Erechim

Caroline Dolina

Repórter

