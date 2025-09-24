Atlântico goleia ACBF e mantém invencibilidade sobre o rival nesta temporada

PL marcou os quatro gols do Galo na partida. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico não sabe o que é perder para a ACBF nesta temporada. O Galo contou com a estrela de PL para golear a Laranja Mecânica por 4 a 0 nesta terça-feira (23) e ampliar a invencibilidade sobre o rival em 2025. O confronto foi válido pelo Gauchão de Futsal.

Na sequência desse jogo, o time de Erechim enfrentou a ACE Filtradores e venceu por 6 a 3. Com os resultados, o Atlântico chegou aos 33 pontos e alcançou a vice-liderança da competição. Por outro lado, a equipe de Bom Princípio está em oitavo, com 22, e a ACBF está em 12º, com 18.

Noite inspirada de PL

Os dois times entraram em quadra com a equipe sub-20, mas o Atlântico foi comandado pelo técnico Paulinho Sananduva, que levou a melhor no clássico gaúcho. Logo aos 2min45s, PL avançou pelo meio de quadra e soltou a perna para abrir o marcador e colocar os donos da casa em vantagem.

A ACBF conseguiu equilibrar as ações do jogo, mas não levou perigo ao goleiro Ryan. Quando restavam 6 segundos para o término do primeiro tempo e a partida se encaminhava para o intervalo, os visitantes cometeram a sexta e o Galo teve tiro livre à seu favor. PL cobrou e converteu: 2 a 0.

Na volta do intervalo, PL seguiu em uma noite iluminada e balançou a rede mais duas vezes. O terceiro gol saiu aos 2min22s, quando o camisa 5 arriscou uma pancada certeira, de longe, para ampliar a vantagem do time de Erechim.

Aos 16min48s os donos da casa cometeram a sexta falta e a Laranja Mecânica teve tiro livre à seu favor. Vitinho cobrou e goleiro Ryan defendeu a cobrança, evitando que o rival diminuísse o marcador.

O Atlântico fechou o placar quando restavam 45 segundos para o término da partida. Após roubada de bola na quadra defensiva, PL recebeu, viu o gol livre e tocou para o fundo da rede para decretar a goleada no Caldeirão do Galo: 4 a 0.