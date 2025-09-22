Atlântico e Passo Fundo Futsal vivem momentos importantes em competições nacionais

Atlântico e Passo Fundo se enfrentaram em junho, pelo Gauchão de Futsal. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Atlântico e Passo Fundo Futsal terão dias importantes pela frente. A partir do final de semana, os representantes da Região Norte do Estado começam a decidir os seus respectivos futuros nas competições nacionais que disputam.

Atlântico

No sábado (27), o time de Erechim entra em quadra pela última rodada da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal (LNF). E o jogo contra o Esporte Futuro é extremamente importante para as pretensões do Galo.

O Atlântico quer confirmar a liderança da LNF e, consequentemente, decidir todos os playoffs no Caldeirão do Galo. Para isso, empate contra os paranaenses basta para o time de Paulinho Sananduva, já que a equipe está no topo da tabela com 53 pontos, dois a mais que o Magnus, vice-líder.

A partida contra o Esporte Futuro será às 19h, no Ginásio Alcides Pan, em Toledo.

Campanha do Atlântico na LNF

22 jogos, sendo 17 vitórias, três derrotas e dois empates;

110 gols marcados e 38 sofridos.

Além da LNF, o Galo também está na final da Copa do Brasil de Futsal. A primeira partida da decisão contra o Magnus será no dia 4 de outubro, às 17h, em Erechim. A volta será no dia 25, em Sorocaba.

Passo Fundo Futsal

Já no domingo (28), é vez do Passo Fundo Futsal iniciar a sua caminhada nos playoffs do Campeonato Brasileiro de Futsal. Eliminado nas quartas de final na temporada passada, o PFF quer impressionar para seguir sonhando com o título inédito.

Após garantir a vice-liderança do Grupo B, o PFF vai enfrentar o São João do Jaguaribe-CE, sétimo colocado do Grupo A, no primeiro mata-mata da competição.

A partida de ida das oitavas de final será domingo, às 11h, no Ginásio Poliesportivo Júlio Irineu Costa, no Ceará. O confronto de volta está marcado para o dia 4 de outubro, na Arena Clube Comercial.

Campanha do PFF no Brasileirão