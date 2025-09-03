Atlântico decidirá título da Copa do Brasil fora de casa; confira as datas dos jogos contra o Magnus

Recentemente Galo goleou o Magnus por 7 a 3 na LNF. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico já sabe quando disputará o bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal. A Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) divulgou nesta quarta-feira (3) as datas dos jogos de ida e volta contra o Magnus, válidos pela grande final.

O primeiro confronto será em Erechim, dia 4 de outubro, um sábado, às 17h. A decisão pelo título ocorrerá três semanas depois, no dia 25, às 19h30min, na Arena Sorocaba. Os mandos foram definidos a partir do melhor índice técnico geral.