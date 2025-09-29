Atlântico conhece datas dos jogos contra o Umuarama, pelas oitavas da Liga Nacional de Futsal

Galo venceu o Umuarama por 3 a 0 na primeira fase. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico já sabe quando iniciará a disputa dos playoffs da Liga Nacional de Futsal (LNF). A entidade divulgou nesta segunda-feira (29) as datas dos jogos de ida e volta contra o Umuarama, válidos pelas oitavas de final.

A caminhada da equipe gaúcha em busca do bicampeonato inicia no dia 14 de outubro, às 20h, no Paraná. A partida decisiva será no dia 20, no mesmo horário, no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Nas quartas de final, quem avançar deste confronto enfrentará o vencedor de Cascavel e Marreco.

Regulamento