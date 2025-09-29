Atlântico conhece datas dos jogos contra o Umuarama, pelas oitavas da Liga Nacional de Futsal

O Atlântico já sabe quando iniciará a disputa dos playoffs da Liga Nacional de Futsal (LNF). A entidade divulgou nesta segunda-feira (29) as datas dos jogos de ida e volta contra o Umuarama, válidos pelas oitavas de final.
A caminhada da equipe gaúcha em busca do bicampeonato inicia no dia 14 de outubro, às 20h, no Paraná. A partida decisiva será no dia 20, no mesmo horário, no Caldeirão do Galo, em Erechim.
Nas quartas de final, quem avançar deste confronto enfrentará o vencedor de Cascavel e Marreco.
Regulamento
A partir desta fase, o time que conseguir duas vitórias ou uma vitória e um empate avança. Em caso de igualdade ou vitórias alternadas, a definição da vaga será feita em prorrogação de 10 minutos, com dois tempos de cinco. Se o empate persistir, a equipe que ficou mais bem posicionada na primeira fase avança.