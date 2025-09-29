Futsal

Definido
Notícia

Atlântico conhece datas dos jogos contra o Umuarama, pelas oitavas da Liga Nacional de Futsal

A partida de ida acontecerá no dia 14 de outubro, uma terça-feira, no Paraná

Caroline Dolina

Repórter

