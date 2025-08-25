Único represente do RS, Atlântico inicia disputa da Talentos LNF

Elenco finalizou a preparação em Erechim. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Vice-campeão na última edição, o Atlântico inicia nesta terça-feira (26) a disputa da Talentos LNF. A competição da categoria sub-20, que tem o intuito de revelar novos jogadores, terá a participação de sete clubes.

Nesta temporada, as equipes participantes se enfrentarão entre si, em jogos que acontecerão em duas sedes. A primeira, que inicia nesta terça-feira e se estende até sexta-feira (28), será disputada em Blumenau, Santa Catarina. A segunda será entre os dias 3 e 5 de setembro, em Contagem, Minas Gerais.

Os quatro melhores colocados conquistam a classificação às semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta.

Além do Galo, Corinthians, Jaraguá, Blumenau, Minas, Joinville e Cruzeiro disputarão o título da competição.

— Trabalhamos para fazer a melhor competição possível. Teremos fortes concorrentes pela frente, mas também sabemos da qualidade do nosso elenco e que podemos conquistar bons resultados — frisou o técnico Douglas Zanellato.

Jogos da primeira fase

Blumenau, Santa Catarina

26/08, às 18h - Atlântico x Joinville

28/08, às 20h - Atlântico x Cruzeiro

29/08, às 18h - Blumenau x Atlântico

Contagem, Minas Gerais

3/09, às 18h - Atlântico x Jaraguá

4/09, às 16h - Atlântico x Corinthians

5/09, às 16h - Minas x Atlântico