Único represente do RS, Atlântico inicia disputa da Talentos LNF

Vice-campeão na última edição, o Atlântico inicia nesta terça-feira (26) a disputa da Talentos LNF. A competição da categoria sub-20, que tem o intuito de revelar novos jogadores, terá a participação de sete clubes.
Nesta temporada, as equipes participantes se enfrentarão entre si, em jogos que acontecerão em duas sedes. A primeira, que inicia nesta terça-feira e se estende até sexta-feira (28), será disputada em Blumenau, Santa Catarina. A segunda será entre os dias 3 e 5 de setembro, em Contagem, Minas Gerais.
Os quatro melhores colocados conquistam a classificação às semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta.
Além do Galo, Corinthians, Jaraguá, Blumenau, Minas, Joinville e Cruzeiro disputarão o título da competição.
— Trabalhamos para fazer a melhor competição possível. Teremos fortes concorrentes pela frente, mas também sabemos da qualidade do nosso elenco e que podemos conquistar bons resultados — frisou o técnico Douglas Zanellato.
Jogos da primeira fase
Blumenau, Santa Catarina
- 26/08, às 18h - Atlântico x Joinville
- 28/08, às 20h - Atlântico x Cruzeiro
- 29/08, às 18h - Blumenau x Atlântico
Contagem, Minas Gerais
- 3/09, às 18h - Atlântico x Jaraguá
- 4/09, às 16h - Atlântico x Corinthians
- 5/09, às 16h - Minas x Atlântico