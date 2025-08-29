Sercesa reverte pena no TJD, mas Polícia Civil indicia torcedor por agressão e injúria racial contra atleta menor de idade

Fato ocorreu no dia 14 de julho, em Carazinho. Arsenal, Divulgação

A Sercesa recorreu no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) e reverteu, em decisão proferida nesta quinta-feira (28), a pena que havia sofrido após um torcedor agredir e cometer injúria racial contra um jogador do Arsenal, de 16 anos. Inicialmente, a equipe de Carazinho tinha sido punida com a perda de cinco mandos de quadra e multa de R$ 7 mil.

O fato ocorreu no dia 14 de julho, na partida entre Sercesa e Arsenal, válida pelo Gauchão de Futsal sub-17, em Carazinho. A situação iniciou quando um atleta do Arsenal foi buscar a bola próximo à linha de fundo para a cobrança de um tiro de canto.

Nesse momento, ele foi impedido e ofendido por um torcedor que estava do lado de fora da quadra. Segundo testemunhas, o jogador insistiu em pegar a bola, quando foi agredido com um chute na altura da barriga.

Na esfera desportiva, o agressor segue proibido de frequentar o ginásio por 700 dias.

Torcedor foi indiciado

O torcedor, um homem de 59 anos, foi indiciado pela Polícia Civil por vias de fato e injúria racial contra o atleta do Arsenal. Ele é avô de um dos jogadores da Sercesa e não possui antecedentes criminais. O inquérito foi remetido ao Ministério Público em 18 de agosto.

Segundo a polícia, foram ouvidas testemunhas, a vítima e o suspeito. Além disso, imagens e vídeos foram analisados, sendo possível identificar a agressão do indiciado. Por outro lado, através do áudio, não foi possível ouvir as palavras que teriam sido proferidas contra o jogador, visto que a gravação foi feita de um local distante.

Relembre o caso

O jogo, realizado no dia 14 de julho, foi paralisado aos 19 minutos do segundo tempo, quando o atleta do Arsenal, de 16 anos, foi buscar a bola próximo à linha de fundo para a cobrança de um tiro de canto. Nesse momento, o adolescente foi impedido e ofendido por um torcedor que estava do lado de fora da quadra. Segundo testemunhas, o jogador insistiu em pegar a bola, quando foi agredido com um chute na altura da barriga.

A direção da Sercesa acionou a Brigada Militar de Carazinho e a partida ficou paralisada por mais de uma hora até a realização do Boletim de Ocorrência. O agressor foi identificado por pessoas que estavam no local, mas fugiu antes da chegada do policiamento.

Com receio de abandonar a quadra e sofrer punições da Liga Gaúcha de Futsal (LGF), a direção do Arsenal optou com disputar o minuto final. O jogo terminou 4 a 2 para os donos da casa.