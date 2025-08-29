Futsal

Reviravolta
Notícia

Sercesa reverte pena no TJD, mas Polícia Civil indicia torcedor por agressão e injúria racial contra atleta menor de idade

Na esfera desportiva, homem segue proibido de frequentar o ginásio por um período de 700 dias

Caroline Dolina

Repórter

