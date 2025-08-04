Sercesa é punida após torcedor agredir e cometer injúria racial contra atleta em jogo do Gauchão de Futsal sub-17

Brigada Militar foi acionada para registrar Boletim de Ocorrência. Arsenal, Divulgação

O caso de injúria racial seguido de agressão, ocorrido no Gauchão de Futsal sub-17, em julho, foi julgado nesta segunda-feira (4) pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS). Na ocasião, a partida entre Sercesa e Arsenal foi paralisada depois que um jogador do time de Não-Me-Toque relatou ter sido ofendido por um xingamento racista proferido por um torcedor da equipe de Carazinho.

No julgamento realizado nesta manhã, ficou definido que a Sercesa será punida com a perda de cinco mandos de quadra e terá que pagar uma multa de R$ 7 mil. Já o torcedor que cometeu a injúria racial e a agressão contra o atleta de 16 anos não poderá frequentar o ginásio por um período de 700 dias.

A decisão cabe recurso.

Relembre o caso

O jogo, realizado no dia 14 de julho, foi paralisado aos 19 minutos do segundo tempo, quando o atleta do Arsenal, de 16 anos, foi buscar a bola próximo à linha de fundo para a cobrança de um tiro de canto. Nesse momento, o adolescente foi impedido e ofendido por um torcedor que estava do lado de fora da quadra. Segundo testemunhas, o jogador insistiu em pegar a bola, quando foi agredido com um chute na altura da barriga.

A direção da Sercesa acionou a Brigada Militar de Carazinho e a partida ficou paralisada por mais de uma hora até a realização do Boletim de Ocorrência. O agressor foi identificado por pessoas que estavam no local, mas fugiu antes da chegada do policiamento.