Futsal

Racismo
Notícia

Sercesa é punida após torcedor agredir e cometer injúria racial contra atleta em jogo do Gauchão de Futsal sub-17

Tribunal de Justiça Desportiva julgou o fato nesta segunda-feira (4)

Caroline Dolina

