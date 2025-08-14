São José x Atlântico: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Com a saída de Pedrinho, Vagner é artilheiro do Galo na LNF. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

São José e Atlântico se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 19h, pela 17ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.

Na última rodada, o Atlântico goleou o Magnus por 7 a 3 e permaneceu na terceira colocação, com 37 pontos. A distância para a equipe de Sorocaba, que está no topo da tabela, e para o Praia clube, vice-líder, é de apenas três pontos.

O São José, por outro lado, vive um momento distinto e está fora da zona de classificação para as oitavas de final. O time paulista ocupa a 21ª colocação, com dez pontos conquistados em 16 jogos.

Onde assistir São José x Atlântico

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.