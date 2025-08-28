Paulinho Sananduva avalia trabalho que levou o Atlântico à quarta final nacional em menos de dois anos

Vagner é artilheiro do Atlântico nesta temporada. Cecilia Prutchansky / Atlântico, Divulgação

Finalista da Copa do Brasil de Futsal, o Atlântico chegou à quarta decisão de competição nacional em menos de dois anos. O sucesso do Galo nas últimas temporadas é reflexo do planejamento e trabalho que vêm sendo executado dentro e fora de quadra.

A trajetória vitoriosa da equipe gaúcha iniciou em 2023, quando Paulinho Sananduva assumiu o comando da equipe e conduziu até o sonhado título da Liga Nacional de Futsal (LNF). Em 2024, foi campeão da Copa do Brasil de Futsal e conquistou outro troféu inédito. Nesta temporada, o Atlântico foi até a final da Supercopa, mas ficou com o vice-campeonato ao ser superado pelo Joinville na prorrogação.

Nesta segunda-feira (25), o Galo chegou novamente à final da Copa do Brasil de Futsal ao vencer o São João do Jaguaribe. O adversário para buscar o bicampeonato será o Magnus, de Sorocaba.

Elenco

No último mês, o Atlântico sofreu com o assédio do mercado europeu e teve baixas importantes após as saídas do fixo Deivão e dos alas Richard e Pedrinho. No entanto, um dos segredos para o sucesso do Galo é avaliar minuciosamente os jogadores que reforçaram o elenco, como é o caso das chegadas de Batalha, Serginho e Rodrigo Canabarro. Ainda, contratou Ruanzin, jovem que chegou com status de promissor.

— A saída de todos esses atletas foi porque se destacaram muito aqui. Richard, Deivão e Pedrinho tiveram, talvez, os seus melhores momentos na carreira aqui e por isso sofremos com a ganância dos europeus atrás dos nossos atletas. Meu trabalho é achar um suporte dentro do grupo e possíveis substitutos para que possamos responder à altura, mas isso leva tempo, trabalho e muita preparação — disse Sananduva, que completou sobre a percepção dos jogadores:

— O grupo entende que é um processo sem volta e que a qualquer momento pode ser a vez deles. No final do ano devemos perder alguns atletas também. Sabemos que teremos o trabalho de encontrar jogadores com qualidade, de recompor a equipe e de deixá-los melhor preparados para seguirmos com gana de chegar em finais.