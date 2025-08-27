Passo Fundo Futsal x São Joseense: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

PFF empatou em 2 a 2 com o Criciúma na última rodada. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

O Passo Fundo Futsal entra em quadra nesta sexta-feira (29) pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futsal. O PFF enfrenta o São Joseense, às 20h, na Arena Clube Comercial.

Invicto na competição, o Passo Fundo Futsal busca reassumir a liderança do Grupo B para confirmar a melhor campanha geral. No momento, o clube está na vice-liderança com 21 pontos, um atrás do Traipu. O São Joseense, por outro lado, ocupa a sexta colocação, com 13 pontos.

Para assegurar a liderança da chave, o PFF precisa vencer o São Joseense e torcer para uma derrota ou empate do Traipu diante do Sorriso-MT. A partida será na sexta-feira, às 20h, em Arapiraca.

Onde assistir a Passo Fundo Futsal e São Joseense

O canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e a Romário TV no YouTube transmitem todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Regulamento do Campeonato Brasileiro

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Os 22 clubes participantes foram divididos em dois grupos e se enfrentarão em turno único. Os oito primeiros de cada chave se classificam às oitavas de final. A partir desta fase, os jogos serão decididos em ida e volta.