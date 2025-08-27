Passo Fundo Futsal x São Joseense: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

O Passo Fundo Futsal entra em quadra nesta sexta-feira (29) pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futsal. O PFF enfrenta o São Joseense, às 20h, na Arena Clube Comercial.
Invicto na competição, o Passo Fundo Futsal busca reassumir a liderança do Grupo B para confirmar a melhor campanha geral. No momento, o clube está na vice-liderança com 21 pontos, um atrás do Traipu. O São Joseense, por outro lado, ocupa a sexta colocação, com 13 pontos.
Para assegurar a liderança da chave, o PFF precisa vencer o São Joseense e torcer para uma derrota ou empate do Traipu diante do Sorriso-MT. A partida será na sexta-feira, às 20h, em Arapiraca.
Onde assistir a Passo Fundo Futsal e São Joseense
O canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e a Romário TV no YouTube transmitem todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Futsal.
Regulamento do Campeonato Brasileiro
A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Os 22 clubes participantes foram divididos em dois grupos e se enfrentarão em turno único. Os oito primeiros de cada chave se classificam às oitavas de final. A partir desta fase, os jogos serão decididos em ida e volta.
O PFF ficou no Grupo B do Brasileirão, ao lado de América, Apodi, Paraná Clube, Criciúma, Concórdia, Sorriso, São Joseense, Ceará, Sport e Traipu.