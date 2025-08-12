Passo Fundo Futsal x Criciúma: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

O Passo Fundo Futsal entra em quadra nesta quinta-feira (14) visando manter a liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal. Para isso, terá que vencer o Criciúma, às 20h15min, na Arena Clube Comercial.
O PFF é o único time da chave invicto na competição, com 20 pontos conquistados em oito jogos. A diferença para o Traipu, vice-líder, é de somente um ponto. O Criciúma por outro lado, está em quarto, com 14.
Onde assistir a Passo Fundo Futsal e Criciúma
O canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e a Romário TV no YouTube transmitem todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Futsal.
Regulamento do Campeonato Brasileiro
A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Os 22 clubes participantes foram divididos em dois grupos e se enfrentarão em turno único. Os oito primeiros de cada chave se classificam às oitavas de final. A partir desta fase, os jogos serão decididos em ida e volta.
O PFF ficou no Grupo B do Brasileirão, ao lado de América, Apodi, Paraná Clube, Criciúma, Concórdia, Sorriso, São Joseense, Ceará, Sport e Traipu.