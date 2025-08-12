Passo Fundo Futsal x Criciúma: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

PFF empatou em 2 a 2 com o Apodi-RN na última rodada. Jederson Barbosa / Apodi, Divulgação

O Passo Fundo Futsal entra em quadra nesta quinta-feira (14) visando manter a liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal. Para isso, terá que vencer o Criciúma, às 20h15min, na Arena Clube Comercial.

O PFF é o único time da chave invicto na competição, com 20 pontos conquistados em oito jogos. A diferença para o Traipu, vice-líder, é de somente um ponto. O Criciúma por outro lado, está em quarto, com 14.

Onde assistir a Passo Fundo Futsal e Criciúma

O canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e a Romário TV no YouTube transmitem todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Regulamento do Campeonato Brasileiro

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Os 22 clubes participantes foram divididos em dois grupos e se enfrentarão em turno único. Os oito primeiros de cada chave se classificam às oitavas de final. A partir desta fase, os jogos serão decididos em ida e volta.