Passo Fundo empata com o Criciúma e chega a nove jogos de invencibilidade no Brasileirão de Futsal

Equipes se enfrentaram na Arena Clube Comercial. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

O Passo Fundo Futsal chegou ao nono jogo sem perder e segue invicto no Campeonato Brasileiro de Futsal. Em um duelo equilibrado nesta quinta-feira (14), o PFF empatou em 2 a 2 com o Criciúma, na Arena Clube Comercial.

Com o resultado, o time gaúcho se mantém na liderança do Grupo B, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassado ao término da rodada. Para que isso não aconteça, o PFF precisa torcer por um tropeço do Traipu, vice-líder com 19 pontos, para o América-RN. O confronto será disputado no dia 23, em Natal.

O Passo Fundo Futsal volta a quadra na próxima quarta-feira (20), quando enfrenta a ACE Filtradores, pelo Gauchão de Futsal. A partida será às 20h, no Ginásio Poliesportivo Júlio Redecker.

Equilíbrio

O Passo Fundo Futsal teve mais iniciativa nos primeiros instantes e abriu o placar logo aos 2min43s. Após uma tabelinha com Bruno, Marcelinho recebeu na área e deu um toque para o fundo da rede: 1 a 0.

O Criciúma não criou muitas oportunidades, mas foi efetivo em uma das chegadas. Aos 9min24s, Yuri cobrou escanteio pelo lado esquerdo e Xande aproveitou para concluir certeiro e deixar tudo igual na Arena Clube Comercial: 1 a 1.

Depois do intervalo, o PFF seguiu ocupando mais espaços na quadra ofensiva e voltou a ficar a frente do marcador aos 5min20. Em uma troca de passes, Cardelli recebeu na entrada da área e chutou forte, no alto, para fazer 2 a 1.

Os catarinenses, no entanto, buscaram a igualdade outra vez. Aos 11min23, Antônio finalizou, Queixo defendeu e, no rebote, o camisa 23 teve precisão e finalizou para o fundo da rede: 2 a 2.