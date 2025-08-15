Futsal

Passo Fundo empata com o Criciúma e chega a nove jogos de invencibilidade no Brasileirão de Futsal

Equipe esteve duas vezes à frente do placar, mas não segurou o resultado nesta quinta-feira

Caroline Dolina

