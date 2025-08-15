Os segredos da invencibilidade do Passo Fundo Futsal no Gauchão e Brasileirão 

PFF empatou com o Criciúma nesta quinta-feira (14). Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

O Passo Fundo Futsal está imparável no Gauchão e no Campeonato Brasileiro de Futsal. Com uma campanha impressionante, o PFF alcançou nesta quinta-feira (14), a marca de 19 jogos de invencibilidade.

Os bons resultados refletem na tabela de classificação de ambas as competições. No Gauchão, o PFF é líder isolado, com 26 pontos em dez jogos disputados. Já no Brasileirão, além de estar no topo do Grupo B, o clube tem a melhor campanha geral. Em nove partidas, conquistou 21 pontos.

Muito trabalho

O técnico Vandré da Costa destaca que não é uma tarefa fácil manter o mesmo nível nas duas competições, mas muito trabalho é o segredo para as boas atuações.

— Temos uma carga muito alta de treinamentos, mas agora é um momento do ano que devemos redobrar a atenção em relação ao desgaste dos atletas, tanto pelas logísticas de viagens como pela dificuldade de enfrentar equipes de altíssimo nível — disse Vandré, que citou outros motivos para o desempenho da equipe:

— O clube nos fornece uma estrutura incrível. A comissão técnica nos dá um suporte grande para termos os atletas no melhor nível possível também. Temos um planejamento diário de controle de carga e várias reuniões para pontuar essas questões.

Reta decisiva

As competições estão chegando na reta final da primeira fase. No Brasileirão, resta apenas um jogo para o Passo Fundo conhecer o adversário das oitavas de final. Por outro lado, no Gauchão faltam nove.

Para chegar bem para os playoffs, o treinador frisou que vai diminuir a intensidade dos trabalhos a partir de agora, mas isso não fará com que os atletas sejam menos incisivos nas partidas. Além disso, novos jogadores devem chegar para compor o elenco.

— Estamos em um momento crucial da temporada e precisamos de todos os atletas nas mata-matas, que é quando de fatos precisamos estar muito bem para conquistar nosso objetivos. Planejamos completar o nosso plantel, mas o mercado não está fácil. Muitos atletas estão indo para o exterior ganhando bastante, então não podemos competir com eles e prejudicar o orçamento do clube — concluiu o treinador.