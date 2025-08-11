No Ceará, Atlântico inicia decisão por vaga na final da Copa do Brasil de Futsal

Galo chega embalado após uma vitória contra o Magnus na Liga Nacional de Futsal. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está a dois jogos de ser finalista e seguir na disputa pelo bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal. A caminhada pela vaga na grande decisão inicia nesta terça-feira (12), quando enfrenta o São João do Jaguaribe pela partida de ida das semifinais. O confronto será às 20h, no Ginásio Júlio Irineu Costa, no Ceará.

O objetivo do Galo é trazer o resultado positivo para a partida de volta, que ocorre no dia 25, no Rio Grande do Sul. Para avançar à final pelo segundo ano consecutivo, o time gaúcho precisa de duas vitórias ou uma vitória e um empate.

Em caso de vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão será na prorrogação. Persistindo, o finalista será decidido nas penalidades.

— Nós tivemos uma semana antes do jogo contra o Magnus muito voltada em dar força ao grupo. Nossa preocupação foi investir em trabalhos físicos e táticos para suportar essa sequência que teremos pela frente. O nosso objetivo é chegar na final da Copa do Brasil, então vamos buscar uma vitória para decidirmos em casa. O jogo contra o Magnus nos deu muita confiança e motivação para enfrentarmos essas decisões — disse o técnico Paulinho Sananduva.

Conforme comentou Sananduva, a semana do Atlântico será intensa. No sábado (9), horas depois de golear o Magnus, a delegação iniciou o deslocamento para o Ceará. Depois do jogo contra o São João do Jaguaribe, os atletas seguirão viagem para São Paulo, quando enfrentam o São José na sexta-feira (15), pela Liga Nacional de Futsal (LNF). O retorno para Erechim acontecerá somente no sábado (16).

Caminho até a semifinal

O Galo garantiu a classificação para a semifinal ao eliminar o Minas na prorrogação. Antes disso, o time gaúcho passou por Umuarama e ACBF. O São João do Jaguaribe, por sua vez, estreou eliminando o Atlético-PE e depois passou por América-RN e Apodi-RN.