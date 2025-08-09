Em partida de 10 gols, Atlântico goleia o Magnus pela Liga Nacional de Futsal

Batalha marcou o terceiro gol do Galo na partida. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Um jogo entre as equipes com os melhores ataques da Liga Nacional de Futsal (LNF) não poderia ter outro desfecho a não ser um placar com muitos gols. O Atlântico não tomou conhecimento do líder da competição e goleou o Magnus por 7 a 3, neste sábado (9), no Caldeirão do Galo.

Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 37 pontos e assumiu a vice-liderança, mas pode perder uma posição caso o Praia Clube vença o Marreco na terça-feira (12). Os paulistas seguem no topo da tabela, com 40.

O jogo

O Caldeirão do Galo ferveu na tarde deste sábado e amenizou o frio intenso que marcava nos termômetros de Erechim. A partida começou intensa, com o Magnus tendo a oportunidade de abrir o placar na primeira chegada ao ataque, mas quem aproveitou foi o Atlântico. Com 1min22s, William Bolt recebeu na esquerda e finalizou cruzado, encobrindo o goleiro, para fazer 1 a 0.

Os paulistas seguiram criando mais chances na quadra ofensiva e chegaram virar o marcador. Mendonça, aos 6min33s, Carlinhos aos 12min14s, e Kauê, aos 14min15s fizeram 3 a 1 para os visitantes.

O Galo, no entanto, não se intimidou e voltou ficar à frente do marcador antes do intervalo. A reação começou aos 14min32s, quando Pedrinho avançou pela direita e chutou cruzado para fazer 3 a 2. Batalha deixou tudo aos 15min33s, após finalizar de letra.

Aos 18min39s o Magnus cometeu a sexta falta e o Atlântico teve tiro livre a seu favor. Vagner cobrou, converteu e deixou os donos da casa na frente do marcador outra vez para incendiar o Caldeirão do Galo: 4 a 3.

Quando restavam 11 segundos para o término da primeira etapa, o Cachorrão teve a oportunidade de igualar o placar em um tiro livre, após o time gaúcho anotar a sexta falta. Rodrigo Capita cobrou, mas Rian defendeu e levou a vantagem do Atlântico para o vestiário.

Ritmo intenso

Depois do intervalo, o Galo seguiu pressionando mais e o resultado não poderia ser outro: marcou o quinto gol logo aos 25 segundos. Vilela recebeu na frente e finalizou entre as pernas do goleiro André Deko para ampliar a vantagem

O jogo seguiu em ritmo intenso, principalmente pela ofensividade do Atlântico, que marcou o sexto aos 8min52s. Pedrinho recebeu na entrada da área e finalizou certeiro no canto direito: 6 a 3.