Em busca de mais um título nacional, Atlântico decide vaga para a final da Copa do Brasil de Futsal nesta segunda-feira

Galo venceu a partida de ida por 2 a 1. Cecilia Prutchansky / Atlântico, Divulgação

O Atlântico decide nesta segunda-feira (25) a vaga para a final da Copa do Brasil de Futsal. O confronto de volta das semifinais contra o São João do Jaguaribe acontece às 20h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Atual campeão da competição mais democrática do país, o time gaúcho joga por um empate para encaminhar a classificação à final, visto que venceu a partida de ida por 2 a 1, no Ceará. Em caso de vitória do São João do Jaguaribe, o jogo irá para a prorrogação. Se persistir a igualdade no tempo extra, terá cobranças de pênaltis para definir o finalista.

O clube que avançar à final enfrentará o Magnus, que eliminou o Bregafó na outra semifinal. O campeão desta edição disputará a Supercopa, que dá vaga para a Libertadores de Futsal.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do canal da Confederação Brasil de Futebol de Salão (CBFS) no Youtube.