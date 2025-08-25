Futsal

No Caldeirão do Galo
Em busca de mais um título nacional, Atlântico decide vaga para a final da Copa do Brasil de Futsal nesta segunda-feira

Galo precisa de um empate contra o São João do Jaguaribe para avançar à grande decisão

Caroline Dolina

