Em boa fase, artilheiro do Atlântico quer quebrar tabu contra a ACBF

Vagner marcou 37 gols nesta temporada. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O artilheiro do Atlântico nesta temporada tem um tabu a ser quebrado. Desde 2017, quando iniciou sua trajetória nas quadras do Rio Grande do Sul, o fixo Vagner Mânica não balançou as redes do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. O jejum poderá ser encerrado neste sábado (30), quando o Galo enfrenta a ACBF, às 17h, pela Liga Nacional de Futsal (LNF).

Vivendo um momento mágico e contribuindo diretamente para a boa fase do Atlântico, que está na vice-liderança da LNF, Vagner quer ampliar os números na artilharia. Até o momento, o fixo marcou 37 gols, sendo 17 deles pela competição nacional, na qual é artilheiro.

Vantagem sobre o rival

Nos três jogos disputados entre as equipes neste ano, o Atlântico venceu todos. Agora, a equipe de Paulinho Sananduva quer ampliar a vantagem sobre o rival para se manter na briga pela liderança da Liga Nacional de Futsal, que é ocupada pelo Magnus, que tem 44 pontos, um a mais que o Galo.

Para isso, o time de Erechim conta com a pontaria afiada de Vagner, que quer balançar as redes do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra pela primeira vez. Em sua carreira, são mais de 120 gols, mas nenhum deles em Carlos Barbosa.

— Tudo isso é fruto do trabalho do grupo, que vem numa sequência muito boa. Quando a equipe está bem, o individual aparece. O clássico entre Atlântico e ACBF tem muita coisa envolvida, além de tradição e rivalidade. É muito diferente e só quem já jogou sabe como é o clima durante a semana que antecede o jogo. Ano passado eu marquei contra a ACBF aqui no Caldeirão do Galo, mas não marquei lá, nem quando joguei no sub-20 da Assoeva (o jogador também já vestiu as cores da Uruguaianense e não marcou) — disse o artilheiro do Atlântico.

Apesar de Atlântico e ACBF viverem momentos distintos na tabela de classificação, o fixo frisou sobre a importância de manter a concentração, visto que a primeira fase está chegando ao fim e o rival está lutando pelo G-8. No momento, a ACBF está na 11ª colocação, com 27 pontos.