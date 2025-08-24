De olho na reta final da temporada, Passo Fundo Futsal anuncia novo reforço

Edi já jogou pelo Soberano Futsal, de Sarandi. Gabriel Ilha / Soberano, Divulgação

Em busca de reforçar o elenco para a reta final da temporada, o Passo Fundo Futsal anunciou neste sábado (23) a contratação de um ala, que também atua como pivô. Trata-se de Edi Moreira, de 30 anos.

O jogador estava no Tapejara e já passou por equipes como AGE de Guaporé, SER Santiago, Soberano, Yeesco e São Lourenço.

— Estou muito feliz em vestir a camisa do Passo Fundo Futsal. Espero alcançar os objetivos do clube e trazer muitas vitórias para essa torcida — disse o jogador em sua chegada.