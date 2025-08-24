Futsal

Versátil
Notícia

De olho na reta final da temporada, Passo Fundo Futsal anuncia novo reforço

O ala e também pivô Edi Morerira vestirá a camisa do PFF no Gauchão e Brasileirão de Futsal

Caroline Dolina

