Como o Atlântico chegou até a final da Copa do Brasil de Futsal

Atual campeão, o Atlântico chegou novamente na final da Copa do Brasil de Futsal nesta segunda-feira (25), ao eliminar o São João do Jaguaribe. O adversário na grande decisão será o Magnus, de Sorocaba.
Antes de passar pelo São João do Jaguaribe nas semifinais, o Galo teve a missão de eliminar o Umuarama na primeira fase, ACBF nas oitavas e Minas nas quartas. Em oito jogos, o time gaúcho conquistou sete vitórias e uma derrota, marcou 27 gols e sofreu dez.
O Magnus, por outro lado, teve uma campanha imbatível e chega invicto para a decisão. No caminho até a vaga na finalíssima, eliminou Praia Clube, Sorriso-MT, União-TO e Brefagó. Ao lado do São João do Jaguaribe, o Cachorrão tem a melhor defesa do torneio, com nove gols sofridos. Ainda, balançou as redes 27 vezes.
Além de decidirem o título, Atlântico e Magnus estão classificados para disputarem a Supercopa em 2026. O campeão garante vaga para jogar a Libertadores de Futsal do mesmo ano.
As datas dos confrontos de ida e volta da final da Copa do Brasil de Futsal ainda serão confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).
Campanhas de Atlântico e Magnus
Atlântico
- Umuarama 2 x 4 Atlântico;
- Atlântico 4 x 1 Umuarama;
- ACBF 1 x 2 Atlântico;
- Atlântico 1 x 0 ACBF;
- Minas 4 x 3 Atlântico;
- Atlântico 6 x 1 Minas no tempo regulamentar e 2 a 0 na prorrogação;
- São João do Jaguaribe 1 x 2 Atlântico;
- Atlântico 3 x 0 São João do Jaguaribe.
Magnus
- Magnus 1 x 0 Praia Clube;
- Praia Clube 0 x 2 Magnus;
- Sorriso-MT 1 x 2 Magnus;
- Magnus 4 x 0 Sorriso-MT;
- União-TO 2 x 4 Magnus;
- Magnus 7 x 3 União-TO;
- Bregafó 1 x 2 Magnus;
- Magnus 5 x 2 Bregafó.