Como o Atlântico chegou até a final da Copa do Brasil de Futsal

PL marcou um dos gols do Galo na vitória desta segunda-feira (25). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Atual campeão, o Atlântico chegou novamente na final da Copa do Brasil de Futsal nesta segunda-feira (25), ao eliminar o São João do Jaguaribe. O adversário na grande decisão será o Magnus, de Sorocaba.

Antes de passar pelo São João do Jaguaribe nas semifinais, o Galo teve a missão de eliminar o Umuarama na primeira fase, ACBF nas oitavas e Minas nas quartas. Em oito jogos, o time gaúcho conquistou sete vitórias e uma derrota, marcou 27 gols e sofreu dez.

O Magnus, por outro lado, teve uma campanha imbatível e chega invicto para a decisão. No caminho até a vaga na finalíssima, eliminou Praia Clube, Sorriso-MT, União-TO e Brefagó. Ao lado do São João do Jaguaribe, o Cachorrão tem a melhor defesa do torneio, com nove gols sofridos. Ainda, balançou as redes 27 vezes.

Além de decidirem o título, Atlântico e Magnus estão classificados para disputarem a Supercopa em 2026. O campeão garante vaga para jogar a Libertadores de Futsal do mesmo ano.

As datas dos confrontos de ida e volta da final da Copa do Brasil de Futsal ainda serão confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

Campanhas de Atlântico e Magnus

Atlântico

Umuarama 2 x 4 Atlântico;

Atlântico 4 x 1 Umuarama;

ACBF 1 x 2 Atlântico;

Atlântico 1 x 0 ACBF;

Minas 4 x 3 Atlântico;

Atlântico 6 x 1 Minas no tempo regulamentar e 2 a 0 na prorrogação;

São João do Jaguaribe 1 x 2 Atlântico;

Atlântico 3 x 0 São João do Jaguaribe.

Magnus