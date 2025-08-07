Atlântico x Magnus: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Elenco segue a preparação para o confronto. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Atlântico e Magnus se enfrentam neste sábado (9), às 13h, pela 16ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será no Caldeirão do Galo, em Erechim.

O duelo vai colocar frente a frente as melhores equipes da competição. Enquanto, o paulista Magnus está na liderança, com 40 pontos, o Atlântico ocupa a terceira colocação, com 34. O vice-líder é o Praia Clube, com 37.

Caso o time gaúcho vença o confronto, poderá diminuir a pontuação para o líder e até assumir a segunda posição. Para que isso aconteça, terá que torcer para o Praia Clube tropeçar para o Marreco. A partida será na terça-feira (12).

Onde assistir Atlântico x Magnus

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.