Atlântico x Magnus: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Atlântico e Magnus se enfrentam neste sábado (9), às 13h, pela 16ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será no Caldeirão do Galo, em Erechim.
O duelo vai colocar frente a frente as melhores equipes da competição. Enquanto, o paulista Magnus está na liderança, com 40 pontos, o Atlântico ocupa a terceira colocação, com 34. O vice-líder é o Praia Clube, com 37.
Caso o time gaúcho vença o confronto, poderá diminuir a pontuação para o líder e até assumir a segunda posição. Para que isso aconteça, terá que torcer para o Praia Clube tropeçar para o Marreco. A partida será na terça-feira (12).
Onde assistir Atlântico x Magnus
A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.
Regulamento da LNF
A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.
Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.