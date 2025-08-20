Atlântico x Cascavel: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Galo segue a preparação para o confronto contra os paranaenses. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Atlântico e Cascavel se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 19h30min, pela 18ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Na última rodada, o Atlântico venceu o São José por 2 a 1 e permaneceu na terceira colocação, com 40 pontos. A distância para o Praia Clube, que está no topo tabela é de três pontos, enquanto para o vice-líder Magnus é de apenas um.

O Cascavel, por outro lado, está em oitavo, com 29 pontos.

Onde assistir Atlântico x Cascavel

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.