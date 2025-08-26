Atlântico vence São João do Jaguaribe e está na final da Copa do Brasil de Futsal 

Classificação foi assegurado no Caldeirão do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está na final da Copa do Brasil de Futsal. Depois de vencer o confronto de ida da semifinal no Ceará, o Galo garantiu a vaga para a decisão nesta segunda-feira (25), ao confirmar o favoritismo no duelo de volta e superar o São João do Jaguaribe por 3 a 0, em Erechim.

Atual campeão da competição mais democrática do país, o time gaúcho vai decidir o título contra o Magnus, de Sorocaba, que eliminou o Bregafó na outra semifinal. E independente do resultado, os dois clubes já estão classificados para a Supercopa de 2026, que garante o vencedor na Libertadores de Futsal do mesmo ano.

As datas dos confrontos ainda não foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

Goleiros brilharam

O primeiro tempo terminou com o placar zerado, mas não foi por falta de oportunidades. Ambas as equipes buscaram propor jogo e apresentaram bastante intensidade na quadra ofensiva, mas os goleiros Alê Falcone e Jamerson evitaram diversas finalizações. Quando não defendiam, a bola explodia na trave.

A conversa no vestiário foi boa para o Atlântico, que voltou melhor e conseguiu abrir o placar aos 5min16s. William Bolt avançou pela esquerda e finalizou cruzado para furar a defesa do São João do Jaguaribe depois de diversas tentativas.

O Galo seguiu levando mais perigo ao goleiro Jamerson, que não conseguiu evitar outros dois gols. Aos 14 minutos, em uma bela jogada individual de João Vitor, o ala recebeu no meio da quadra, levou a melhor contra a marcação e finalizou certeiro para ampliar. O terceiro saiu dois minutos depois, quando PL avançou pela esquerda e concluiu entre as pernas do arqueiro.