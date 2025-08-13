Atlântico sofre, mas vence São João do Jaguaribe e larga em vantagem nas semifinais da Copa do Brasil de Futsal

Equipes se enfrentaram no Ceará. Cecilia Prutchansky / Atlântico, Divulgação

O Atlântico deu um passo importante em busca da vaga na decisão da Copa do Brasil de Futsal. Nesta terça-feira (12), em um confronto equilibrado no Ceará, o Galo venceu o São João do Jaguaribe por 2 a 1 e largou em vantagem na partida de ida das semifinais.

O jogo de volta está marcado para o dia 25, às 20h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. O Atlântico joga por um empate para encaminhar a classificação à final. Em caso de vitória do São João do Jaguaribe, o jogo irá para a prorrogação. Se persistir a igualdade, terá cobranças de pênaltis para definir o finalista.

O clube que avançar à final enfrentará o vencedor de Magnus e Bregafó. O campeão desta edição disputará a Supercopa, que dá vaga para a Libertadores de Futsal.

Muito equilíbrio

O São João do Jaguaribe quis impressionar o Atlântico nas primeiras movimentações do jogo, mas esbarrou nas boas defesas do goleiro Alê Falcone. O Galo, além de mostrar o poder na marcação, soube aproveitar a oportunidade para abrir o placar. Aos 4min39s, Elenilson levou a melhor na ponta direita e tocou para PL, na cara do gol, concluir para o fundo da rede.

Os donos da casa seguiram com mais intensidade e exigiram bastante defesas do arqueiro gaúcho. Aos 10 minutos, Ale Falcone precisou se esticar todo para evitar o gol de empate na finalização de Giga, levando a vantagem para o vestiário.

Segundo tempo

Depois do intervalo, a postura do time cearense seguiu surpreendendo o Atlântico, que não conseguia construir boas jogadas na quadra ofensiva. Com isso, o São João do Jaguaribe começou a explorar o Galo e deixou tudo igual no marcador aos 10min20s. Após roubar a bola, Giga avançou e deu um toque para Gerryn finalizar certeiro: 1 a 1.

A torcida cearense não teve muito tempo para comemorar o gol de empate. Vinte segundos depois, Elenilson construiu uma bela jogada para Vagner soltar a perna e mandar uma pancada para colocar o Atlântico na frente novamente: 2 a 1.