Atlântico goleia o Joaçaba e volta à vice-liderança da Liga Nacional de Futsal 

Equipe enfrenta o líder Magnus na próxima rodada. Edson Castro / Atlântico Futsal

O Atlântico teve uma vitória maiúscula sobre o Joaçaba, neste sábado (2), e voltou à vice-liderança da Liga Nacional de Futsal (LNF). O triunfo por 4 a 0 ocorreu no Caldeirão do Galo, em Erechim, e deixa a equipe com 34 pontos.

Os gols saíram na segunda etapa do jogo. Aos 6min24, William abriu o placar com um chute cruzado. Ele foi escolhido o melhor em quadra. PL e Suelton ampliaram. No finalzinho, Thales chutou de fora e deixou seu nome na goleada.

— Sabíamos que seria importante buscar este resultado. Temos que valorizar estes três pontos e agora é já pensar na sequência, quem sabe mais um grande público no próximo sábado, diante do líder (Magnus), para nos empurrar a mais um resultado positivo — disse William após a partida.

No próximo sábado (9), às 13h, o Atlântico recebe o líder Magnus em Erechim pela penúltima partida da primeira fase da LNF. Antes, o Galo tem compromissos contra Barcelona, pelo Gauchão, neste domingo (3), e diante do Afucs, pela Série A, na quarta-feira (6).

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.



