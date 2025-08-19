Atlântico anuncia o quarto reforço para a sequência da temporada

Canabarro se apresentou ao Galo nesta segunda-feira (18). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico agiu rapidamente e anunciou nesta segunda-feira (18) o substituto para repor a saída do ala Pedrinho, que se transferiu ao Exterior. Trata-se de Rodrigo Canabarro, que estava na Yeesco Futsal.

Gaúcho de 38 anos, Canabarro iniciou sua trajetória na Ulbra, de Canoas. Depois, passou por ACBF, Umuarama, Foz, Marreco e Corinthians. Nas últimas duas temporadas defendeu a Yeesco, onde atuou em 42 jogos e marcou 18 gols.

— O Atlântico é uma das principais referências do futsal brasileiro e vamos com muita vontade e disposição para buscar os títulos que o clube almeja na temporada — disse o jogador em sua apresentação.