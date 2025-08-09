Artilheiro do Atlântico na Liga Nacional está de saída para o futsal do Cazaquistão

O Atlântico terá mais um desfalque importante para a sequência da temporada. O ala Pedrinho, artilheiro do Galo na Liga Nacional de Futsal (LNF) está se transferindo para o Semey, do Cazaquistão
O jovem, de 20 anos, chegou ao time gaúcho na temporada passada para reforçar o elenco sub-20 na disputa da Talentos LNF, mas logo se destacou e subiu para a equipe principal. Neste ano, assumiu o protagonismo e chegou à artilharia da LNF, com 15 gols marcados em 16 jogos disputados.
A despedida de Pedrinho com a camisa do Atlântico será na terça-feira (12), quando o Galo enfrenta o São João do Jaguaribe, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil de Futsal, no Ceará.
Saídas
Essa é a terceira baixa confirmada pelo Atlântico nesta reta final de temporada. Antes, o clube anunciou as saídas do fixo Deivão e do ala Richard. Em contrapartida, oficializou as chegadas do fixo Daniel Batalha e dos alas Ruanzin e Serginho.