Após três temporadas na Europa, ala retorna ao Atlântico

Serginho disputou 46 jogos com a camisa do Galo entre 2021 e 2022. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico anunciou a contratação de mais um jogador para a sequência da temporada. Trata-se do ala esquerdo Serginho, que retorna ao Galo depois de três anos.

O jogador, de 30 anos, estava no Riga, da Letônia, e chegou ao Caldeirão do Galo nesta segunda-feira (4). Com a camisa do Atlântico, Serginho foi eleito o melhor ala da Liga Nacional de Futsal de 2022, quando o clube gaúcho ficou com o vice-campeonato, ao perder a grande decisão para o Corinthians.

— Estou feliz em retornar ao clube que tive uma passagem muito importante de minha carreira. Espero poder contribuir para que tenhamos bons resultados nesta segunda parte do ano — disse o jogador em sua apresentação.

Terceiro reforço