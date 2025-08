Passo Fundo Futsal empata com o Apodi-RN e segue invicto no Brasileirão de Futsal

Elisandro Imperador marcou um dos gols do PFF na partida. Jederson Barbosa / Apodi, Divulgação

O Passo Fundo Futsal ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro de Futsal. Em um confronto equilibrado, o PFF somou mais um ponto na competição nesta quarta-feira (30), ao empatar com o Apodi em 2 a 2, no Rio Grande do Norte.

O Apodi abriu o placar aos 2min10s do primeiro tempo, em um chute cruzado de Batatinha. Na segunda etapa, o PFF virou o marcador com gols de Basso e Elisandro Imperador, mas o time potiguar buscou a igualdade com Juninho.

Com o resultado, a equipe gaúcha chega a oito jogos de invencibilidade e se mantém no topo do Grupo B, agora com 20 pontos, quatro à frente do Traipu, que está na vice-liderança, com um jogo a menos. O Apodi permanece em sexto, com 11.