Paraná x Passo Fundo Futsal: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

O Passo Fundo Futsal entra em quadra nesta sexta-feira (11) visando manter a liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal. Para isso, terá que vencer o Paraná, às 20h15min, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. O jogo será válido pela sexta rodada da competição.