Na prorrogação, Atlântico vence o Minas e vai às semifinais da Copa do Brasil de Futsal

Vagner marcou dois gols para o Galo na etapa regulamentar. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está classificado para as semifinais da Copa do Brasil de Futsal. O Galo precisava da vitória contra o Minas, após derrota no jogo de ida, e foi isso que aconteceu na noite desta segunda-feira (7). No tempo regulamentar, o time gaúcho goleou os mineiros por 6 a 1. Na prorrogação, fez 2 a 0 e garantiu a vaga.

Na próxima fase, o Atlântico vai enfrentar o São João do Jaguaribe. O time cearense assegurou a classificação depois de eliminar o Apodi-RN nas quartas de final.

Goleada no tempo regulamentar

A partida iniciou movimentada e com o Minas buscando o gol logo nos primeiros segundos de bola rolando. O Atlântico, precisando buscar o resultado no tempo regulamentar, também construiu boas jogadas para inaugurar o marcador. Aos 4min26s, os donos da casa tiveram penalidade máxima assinalada a seu favor, após a bola bater no braço de Bryan dentro da área. Pedrinho cobrou e converteu para fazer 1 a 0.

Não demorou muito e a equipe mineira buscou a igualdade. Aos 6min35s, após uma ligação direta, Higo recebeu na quadra de ataque e concluiu certeiro no canto esquerdo: 1 a 1.

As equipes, muito pressionadas, paralisavam as jogadas com faltas e aos 10 minutos já haviam chegado na quinta. Aos 10 minutos, ambas já haviam esgotado o número de faltas. O Minas marcou a sexta aos 12min42s e o Atlântico teve tiro livre a seu favor. Vagner cobrou e converteu para colocar os donos da casa à frente do placar outra vez: 2 a 1.

Os visitantes também tiveram a oportunidade de marcar em uma cobrança de tiro livre, após o Galo anotar a sexta falta aos 15 minutos. No entanto, o goleiro Ryan levou a melhor e defendeu a cobrança de Léo, evitando o gol de empate.

Depois do intervalo, o Atlântico seguiu criando e buscando ampliar o placar. Aos 9min28s, Rodriguinho foi expulso e deixou o Minas com um a menos em quadra. O Galo precisou de três segundos para anotar o terceiro gol, em uma pancada de Vagner de fora da área: 3 a 1.

Os donos da casa aproveitaram a vantagem para buscar uma goleada. Aos 12min33s, Richard infiltrou para PL, na quadra de ataque, finalizar no canto direito e fazer o quarto gol do Atlântico. O quinto saiu aos 14min06s, quando Erick roubou a bola na defesa e encobriu a quadra para ampliar o placar.

Aos 18 minutos, depois da bola bater no travessão e voltar, João Vitor aproveitou para concluir para o fundo da rede, decretar o resultado final do tempo regulamentar e encaminhar a decisão para a prorrogação: 6 a 1.

Tempo extra

No início da primeira etapa, as equipes buscaram não se expor tanto, mas o Atlântico conseguiu abrir vantagem aos 4min05s. João Vitor recebeu na ala esquerda e arriscou um chute cruzado, certeiro, para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Minas colocou goleiro-linha em quadra, com a intenção de buscar a igualdade. A marcação do Galo, por sua vez, suportou a pressão e ainda ampliou o placar.