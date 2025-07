Foz Cataratas x Atlântico: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Foz Cataratas e Atlântico se enfrentam nesta quinta-feira (10) , às 20h30min , pela 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal . A partida será no Ginásio Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu.

Na última rodada, o Galo venceu o Umuarama por 3 a 0 e assumiu a vice colocação da competição, com 25 pontos — cinco atrás do líder Magnus.

O Foz Cataratas , por outro lado, está no meio da tabela. Em 11 jogos disputados, o time paranaense somou 14 pontos e ocupa a 14ª colocação.

Onde assistir Foz Cataratas x Atlântico

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.