Atleta sofre injúria racial e é agredido em jogo do Gauchão de Futsal sub-17

Um atleta do Arsenal, de Não-Me-Toque, sofreu injúria racial e foi agredido em uma partida contra a Sercesa, válida pelo Grupo A do Gauchão de Futsal sub-17. O fato aconteceu nesta segunda-feira (14), no Ginásio do Colégio Nossa Senhora da Glória, em Carazinho.

O jogo foi paralisado aos 19 minutos do segundo tempo, quando o atleta do Arsenal, de 16 anos, foi buscar a bola próximo à linha de fundo para a cobrança de um tiro de canto. Nesse momento, o adolescente foi impedido por um torcedor que estava do lado de fora da quadra e chamado de "nego de merda". Segundo testemunhas, o jogador insistiu em pegar a bola, quando foi agredido com um chute na altura da barriga.

A direção da Sercesa acionou a Brigada Militar de Carazinho e a partida ficou paralisada por mais de uma hora até a realização do Boletim de Ocorrência. O agressor foi identificado por pessoas que estavam no local, mas fugiu antes da chegada do policiamento.

Com receio de abandonar a quadra e sofrer punições da Liga Gaúcha de Futsal (LGF), a direção do Arsenal optou com disputar o minuto final. O jogo terminou 4 a 2 para os donos da casa.

Atitude lamentável

Em entrevista a GZH Passo Fundo, o treinador da equipe, Aldo Johann, lamentou a situação.

— Precisamos dar exemplo para tentarmos melhorar o pensamentos de todas as pessoas preconceituosas. Somos todos seres humanos e a cor de pele nunca deve ser justificativa para casos de racismo e agressão. Como professor eu prego isso todos os dias para os atletas — disse o técnico.

Notas de repúdio

Na redes sociais, as direções de Arsenal e Sercesa se manifestaram sobre o ocorrido e publicaram notas repudiando a atitude do torcedor. Confira abaixo:

Nota do Arsenal

"O Arsenal Esporte Clube vem a público manifestar seu total e absoluto repúdio aos atos de violência e injúria racial ocorridos durante o jogo de futsal realizado no Ginásio do Glória, em partida válida pelo Campeonato Estadual da Liga Gaúcha, contra a Agremiação Sercesa, no dia 14/07/2025.

Conforme registrado em Boletim de Ocorrência, a Brigada Militar foi acionada e se deslocou até o ginásio para tomar as devidas providências quanto à identificação do agressor e à garantia da segurança dos presentes.

É inadmissível que, em pleno século XXI, ainda testemunhemos cenas tão lamentáveis que ferem não apenas os valores do esporte, mas também os direitos fundamentais de qualquer ser humano — especialmente de uma criança ou adolescente, que deve ser protegido e respeitado em qualquer ambiente.

Reafirmamos nosso compromisso com a promoção de um esporte seguro, inclusivo e livre de qualquer forma de violência, discriminação ou preconceito. Toda forma de racismo deve ser combatida com firmeza, assim como qualquer tipo de agressão física ou psicológica.

Nos solidarizamos com a vítima e sua família, e exigimos que as autoridades competentes tomem todas as medidas cabíveis para responsabilizar o agressor, garantindo que fatos como este não se repitam.

O esporte é união, respeito e superação - jamais ódio ou violência. Não nos calaremos diante da intolerância".

Nota da Sercesa

"A Sociedade Esportiva e Recreativa, entidade que há décadas atua com seriedade, responsabilidade e compromisso com a formação cidadã de jovens atletas, vem a público manifestar repúdio e consternação diante dos fatos registrados no dia 14 de julho de 2025, durante partida da categoria Sub-17, realizada no Ginásio do Colégio Glória, válida pelo Campeonato Estadual da Liga Gaúcha de Futsal.

Segundo boletim de ocorrência registrado, houve a acusação de que um torcedor, presente no ginásio, teria proferido ofensas de cunho racial e desferido agressão contra um atleta da equipe adversária. A conduta relatada está sendo apurada pelas autoridades competentes, que identificaram o suposto autor como "suspeito", sem confirmação de autoria até o momento.

Ao mesmo tempo, é preciso esclarecer que nenhum atleta, dirigente, integrante da comissão técnica ou colaborador da SERCESA está envolvido no fato narrado, sendo totalmente inadequado vincular a instituição a condutas praticadas por terceiros, fora do campo de jogo e sem vinculo formal com a entidade.

A nota publicada pelo Arsenal Esporte Clube, ao mencionar diretamente a "Agremiação SERCESA" no contexto da denúncia, acabou por atribuir, ainda que de forma indireta e genérica, responsabilidade Institucional por atos Isolados e não comprovados, o que lamentamos profundamente.

A SERCESA permanece à disposição da Liga Gaúcha e das autoridades competentes para colaborar com o que for necessário, sempre pautada pelo compromisso com a verdade, a justiça e os valores que norteiam o esporte.