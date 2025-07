Atlântico x Umuarama: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Atlântico e Umuarama se enfrentam nesta quinta-feira (3) , às 20h , pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal . A partida será no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Na última rodada, o Galo venceu o Cruzeiro por 6 a 0 e subiu para a terceira posição da competição, com 22 pontos — cinco atrás do líder Magnus e dois do vice Praia Clube.