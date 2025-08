Atlântico x Joaçaba: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Paulinho Sananduva segue preparação do elenco para o confronto.

Atlântico e Joaçaba se enfrentam neste sábado (2) , às 15h30min , pela 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Na última rodada, o Atlântico foi superado pelo Pato e caiu para a terceira colocação da competição. No momento, o Galo tem 31 pontos, seis atrás do líder Magnus e três do vice-líder Praia.