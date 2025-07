Atlântico x Campo Mourão: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Atlântico e Campo Mourão se enfrentam nesta terça-feira (22) , às 19h , pela 13ª rodada da Liga Nacional de Futsal . A partida será no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Na última rodada, o Atlântico venceu o Foz Cataratas por 3 a 0 e diminuiu a distância para o Magnus, líder da competição. No momento, o Galo está na vice-liderança , com 28 pontos, três atrás da equipe paulista, que tem 31.

Onde assistir Atlântico x Campo Mourão

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.