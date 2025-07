Atlântico contrata ala destaque do futsal baiano

Ala teve o primeiro contato com o restante do grupo nesta segunda-feira (21). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Após as saídas de Deivão e Richard para o futsal do exterior, o Atlântico segue se reforçando para a sequência da temporada. Nesta segunda-feira (21), o Galo anunciou a contratação do ala Ruanzin, de 23 anos.

O jogador fez toda sua carreira no Giga Sports, onde se destacou até chegar ao Caldeirão do Galo. No primeiro trabalho com o restante do grupo, o ala comentou sobre a oportunidade de vestir as cores do Galo.

— Feliz demais por esta oportunidade, é um sonho sendo realizado. O Chape (ex-jogador do Atlântico) me falou da importância do clube, de como é o trabalho aqui e me deu dicas importantes para que possa fazer um bom trabalho no Atlântico — disse Ruanzin.