Atlântico busca reverter vantagem do Minas para avançar às semifinais da Copa do Brasil de Futsal

Galo segue a preparação para o confronto decisivo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico terá que reverter a vantagem do Minas para chegar às semifinais da Copa do Brasil de Futsal. A partida de volta das quartas de final ocorre nesta segunda-feira (7), às 19h, no Caldeirão do Galo.

Depois de perder o jogo de ida por 4 a 3, em Belo Horizonte, o time gaúcho terá que fazer valer o mando de quadra. Para encaminhar a decisão à prorrogação, o Atlântico precisa vencer o tempo regulamentar. Em caso de empate ou novo triunfo, quem avança é o Minas.

— Estamos muito focados e sabemos da nossa responsabilidade. Desde já, convidamos nosso torcedor para ser a energia extra do lado de fora da quadra para tentar buscar esta vaga na próxima fase — disse o ala PL.

O clube que avançar às semifinais irá encarar o São João do Jaguaribe. O time cearense assegurou a classificação depois de eliminar o Apodi-RN.

Ingressos

O valor do ingresso para o público geral é R$ 30 e já está à venda no site do Atlântico. A compra presencial só será possível na hora do jogo, na bilheteria do Caldeirão do Galo.