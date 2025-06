Passo Fundo Futsal x Sorriso: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

O Passo Fundo Futsal entra em quadra nesta quarta-feira (25) visando recuperar a liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal. Para isso terá que vencer o Sorriso-MT , às 20h15min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. O jogo será válido pela quinta rodada da competição.

Atualmente o PFF ocupa a vice-liderança da chave com 10 pontos, mesma pontuação do líder Criciúma, que leva vantagem no saldo de gols. Assim, para retornar ao topo da tabela, o quadricolor terá que vencer seu duelo e torcer para o time catarinense não superar o Traipu, visto que a diferença no saldo é de cinco gols.