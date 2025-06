Documentário relembra título de Maximiliano de Almeida na Taça RBS de Futsal 2024

O título de Maximiliano de Almeida na Taça RBS de Futsal vai virar um documentário. Intitulado de "A Resenha" , o curta vai narrar a campanha do time local, que conquistou a competição em 2024, depois de vencer Entre Rios do Sul na grande final.

Em 35 minutos de duração, a produção contará como foi a primeira conquista do município do Norte do Estado na competição que contou com a participação de 14 times. O documentário resgatará todos os bastidores para além das quadras.