Atlântico x Praia Clube: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Atlântico vem de duas derrotas na LNF. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Atlântico e Praia Clube se enfrentam neste sábado (7), às 15h30min, pela sétima rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Após duas derrotas seguidas, o Galo se distanciou do líder Magnus, e agora busca a reabilitação na tabela de classificação. No momento, o time gaúcho está na sexta colocação, com 12 pontos.

O Praia Clube aparece na vice-liderança, com 15 pontos. Os paulistas estão no topo da tabela, com 18 e 100% de aproveitamento.

Onde assistir Atlântico x Praia Clube

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.