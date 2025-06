Joinville x Atlântico: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Centreventos Cau Hansen será o palco da partida entre as equipes.

Joinville e Atlântico se enfrentam neste sábado (14) , às 19h , pela oitava rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será disputada no Centreventos Cau Hansen, em Santa Catarina.

Na última rodada, o Galo venceu o Praia Clube e voltou a se aproximar das primeiras colocações da competição. No momento, o time gaúcho está em terceiro, com 15 pontos — seis atrás do líder Magnus.