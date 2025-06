Atlântico x Dracena: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Atlântico e Dracena se enfrentam neste sábado (21) , às 17h , pela oitava rodada da Liga Nacional de Futsal . A partida será no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim .

Na última rodada, o Galo empatou em 3 a 3 com o Joinville e perdeu uma posição na tabela de classificação. No momento, a equipe gaúcha está em quarto, com 16 pontos — oito atrás do líder Magnus.