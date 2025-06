Atlântico inicia decisão por vaga nas semifinais da Copa do Brasil nesta terça-feira

Paulinho Sananduva comandou o último treino nesta segunda-feira (9). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico inicia nesta terça-feira (10), a decisão por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil de Futsal. Depois de superar o Umuarama e a ACBF nas fases anteriores, o adversário nas quartas será o Minas. O primeiro confronto entre as equipes será às 19h, na Arena UniBH.

Nesta fase, duas vitórias ou uma vitória e um empate darão à melhor equipe vaga para disputar as semifinais. No caso de dois empates ou vitórias alternadas, o desempate será nas cobranças de penalidades.

O objetivo do Galo é trazer o resultado positivo para o jogo de volta, que será disputado no Caldeirão do Galo. A partida decisiva está marcada para o dia 7 de julho, às 19h.

— Encerramos a nossa preparação hoje (segunda-feira) e certamente vamos ir o mais preparados possível para tentar conquistar a vitória. Nós vamos buscar o resultado positivo fora de casa para depois decidir dentro do Caldeirão, onde sabemos que somos muito fortes. Vamos procurar ser intensos e impor pressão ao nosso adversário — disse o técnico Paulinho Sananduva no último treino do elenco, antes de embarcar para Minas Gerais.