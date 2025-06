Atlântico é superado pelo Minas e larga em desvantagem nas quartas de final da Copa do Brasil

Equipes se enfrentaram na Arena UniBH. Hedgard Moraes / Minas Futsal, Divulgação

Em uma partida muito disputada e com três viradas, o Atlântico não conseguiu conquistar o resultado positivo e saiu em desvantagem no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. O Galo foi superado pelo Minas por 4 a 3 nesta terça-feira (10), na Arena UniBH.

O confronto de volta será disputado no dia 7 de julho, às 19h, no Caldeirão do Galo. Para avançar às semifinais, o time gaúcho precisa vencer no tempo regulamentar e na prorrogação. Em caso de empate ou novo triunfo, quem avança é o Minas.

Expulsão logo no início

A partida iniciou de uma maneira inusitada. Com 12 segundos de bola rolando, Deivão cometeu falta no goleiro Anderson, foi expulso e deixou o Atlântico com um a menos em quadra durante dois minutos. O Minas aproveitou a vantagem e com um minuto e 30 segundos abriu o placar, após uma finalização de Thierry, na pequena área.

Depois do gol sofrido, o Galo se reencontrou no jogo, impôs pressão ao time mineiro e começou a criar boas oportunidades na quadra ofensiva. Aos oito minutos e 30 segundos, Vilela recebeu na ala esquerda, levou a melhor contra a marcação e concluiu cruzado para deixar tudo igual: 1 a 1.

Aos 18 minutos o Minas cometeu a sexta falta e a equipe gaúcha teve a oportunidade de virar o placar em uma cobrança de tiro livre. No entanto, Suelton cobrou para fora e desperdiçou a chance.

Viradas na segunda etapa

Na volta do intervalo, o Atlântico seguiu levando perigo ao goleiro adversário e logo conseguiu virar o placar. Aos três minutos e 10 segundos, Suelton recebeu na esquerda e finalizou certeiro na saída do goleiro: 2 a 1.

Os donos da casa não deram moleza aos gaúchos e buscaram a igualdade no marcador outra vez. Aos cinco minutos e 40 segundos, após um contra-ataque, Biel recebeu na entrada na área e deu uma cavadinha para fazer o segundo do Minas.

Aos 15 minutos e 20 segundos, o Atlântico teve outra expulsão e ficou com um jogador a menos em quadra por dois minutos. Suelton cometeu falta em Lucas Sena, recebeu o segundo amarelo e foi para o vestiário mais cedo.

O Minas aproveitou a vantagem novamente e voltou a ficar a frente do placar. Aos 16 minutos 42 segundos, após troca de passes, Higo finalizou certeiro para o fundo da rede: 3 a 2.

O Galo começou a atuar com goleiro-linha, mas não levou vantagem e viu os donos da casa ampliarem o placar. Aos 18 minutos e 14 segundos, com o gol aberto, Biel encobriu a quadra para fazer 4 a 2.