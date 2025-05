Passo Fundo Futsal vence Traipu-AL e assume liderança do grupo no Brasileirão de Futsal

Elisandro Imperador marcou duas vezes na vitória do PFF. Matheus Moraes / 300&60, Divulgação

Na estreia na Arena Clube Comercial, o Passo Fundo venceu a terceira partida seguida no Brasileirão de Futsal. Nesta terça-feira (27), o PFF superou o Traipu-AL por 4 a 2 e assumiu a liderança do Grupo B, com nove pontos.

O PFF volta a quadra no sábado (31), quando faz a sua estreia no Gauchão de Futsal. Às 19h, recebe o Santa Rosa, na Arena Clube Comercial.

O jogo

O Passo Fundo precisou de 43 segundos para abrir o placar. Após recuperar a bola na quadra de defesa, os donos da casa armaram um contra-ataque e Elisandro Imperador, na ala direita, arriscou um chute cruzado para fazer 1 a 0.

Depois disso, ambos os times criaram oportunidades de balançar as redes, mas esbarravam nas boas defesas de ambos os goleiros. Tamanha dificuldade, foi somente aos 15 minutos que o Traipu conseguiu buscar o empate. Após jogada pela esquerda, Gê recebeu na cara do gol e teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede: 1 a 1.

Restando 26 segundos para o fim do primeiro tempo, os visitantes viraram o marcador. Farinha aproveitou que o goleiro Queixo estava fora do gol e encobriu a quadra para anotar o segundo do time alagoano.

A virada no segundo tempo

Depois do intervalo, o PFF voltou com uma postura mais ofensiva e buscou três gols para virar o placar e confirmar mais uma vitória na competição. Aos cinco minutos, Viana levou a melhor no bate e rebate e finalizou certeiro para empatar o confronto outra vez: 2 a 2.

Não demorou muito para os donos da casa virarem. Aos 6min27, Elisandro Imperador recebeu na esquerda, levou a melhor contra a marcação e arriscou uma pancada cruzada para fazer 3 a 2.