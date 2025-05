Passo Fundo Futsal supera América-RN e vence a segunda partida fora de casa no Brasileirão

Equipes se enfrentaram no Ginásio Nélio Dias, em Natal.

O Passo Fundo Futsal venceu a segunda partida fora de casa e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro de Futsal. Nesta quarta-feira (21), o clube venceu o América-RN por 3 a 0, no Ginásio Nélio Dias, em Natal.