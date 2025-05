Atlântico perde três tiros-livres, é superado pelo Santo André e conhece a primeira derrota na Liga Nacional

Equipes se enfrentaram no Caldeirão do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico conheceu a primeira derrota na Liga Nacional de Futsal (LNF) nesta segunda-feira (26). Após perder três tiros-livres, o Galo levou a virada restando cinco segundos para o fim do jogo e foi superado pelo Santo André-SP por 4 a 3, em Erechim.

Com o resultado, o time gaúcho permanece na vice-liderança da competição, com 12 pontos. O líder é o Magnus, único clube com 100% de aproveitamento.

O próximo compromisso do Atlântico será no sábado (31), às 18h30min, quando visita o Jaraguá, em Santa Catarina.

O jogo

O Atlântico começou a partida com um ímpeto ofensivo muito forte. Em quatro minutos, o Galo finalizou nove vezes e conseguiu converter duas. Aos 2min20s, em uma cobrança de falta ensaiada, a bola sobrou para Vagner mandar uma pancada na gaveta e abrir o placar no Caldeirão do Galo.

Não demorou muito para os donos da casa ampliarem o marcador. Aos 3min40s, Vilela arriscou um chute cruzado e o goleiro Caio espalmou. No rebote, Deivão dominou e concluiu para o fundo da rede: 2 a 0.

O Santo André equilibrou o confronto e conseguiu descontar aos 8min27s. Após saída errada do Galo, os paulistas trabalharam a bola na quadra ofensiva e Léo Catolé recebeu na entrada da área para finalizar cruzado: 2 a 1.

Aos 14min10s, o Santo André cometeu a sexta falta e o Atlântico teve tiro livre a seu favor. Suelton cobrou no canto direito e marcou o terceiro gol do time gaúcho no confronto.

Os paulistas voltaram a encostar no placar aos 15. Após uma roubada de bola e troca de passes bem trabalhada, Mendes recebeu na grande área para tocar para o gol: 3 a 2.

O Atlântico teve a oportunidade de ampliar o placar aos 18, quando o Santo André cometeu a sétima falta. Suelton cobrou o tiro livre novamente, mas dessa vez finalizou para fora.

Reação

Depois do intervalo, a intensidade de finalizações diminuiu. A primeira oportunidade perigosa aconteceu somente aos nove minutos, quando Mendes, livre de marcação na pequena área, finalizou por cima do gol e perdeu a chance de deixar tudo igual para o Santo André.

Na sequência, o time paulista cometeu a sexta e a sétima falta. O Atlântico teve dois tiros-livres, mas perdeu ambos. Thales e Vagner cobraram e Caio defendeu os dois, evitando que o Galo ampliasse o placar.

Aos 17min40s, Deivão foi expulso, o Santo André ficou com um homem a mais em quadra e buscou a reação. O time paulista aproveitou a vantagem e 20 segundos depois conseguiu igualar o marcador. Após troca de passes, Léo Catolé finalizou certeiro no canto direito.