Yeesco e Guarany de Espumoso farão a final do Gauchão de Futsal 2024 neste mês; veja as datas

Yeesco eliminou a Urugainense na semifinal do Gauchão. Reprodução, Youtube de GZH

Depois de quatro meses, a final do Gauchão de Futsal 2024 tem data para acontecer. A decisão será disputada entre Yeesco e Guarany de Espumoso.

As partidas acontecerão nos dias 16 e 23 de abril, próximas quartas-feiras. Os ginásios ainda estão sendo definidos pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF), visto que o Guarany foi punido com a perda de dois mandos de quadra no episódio de injúria racial no jogo contra o Atlântico, válido pela semifinal, e a Yeesco saiu de Carazinho para atuar no futsal catarinense.

Ambos os clubes poderão atuar com os jogadores que estão no plantel dessa temporada.

Quatro meses de indefinição

A realização da final estava indefinida até o dia 28 de março, quando o Atlântico anunciou que não disputaria os minutos finais da semifinal contra o Guarany. A partida foi paralisada no dia 30 de novembro do ano passado, depois que o goleiro João Paulo, do time de Erechim, foi chamado de "macaco" por um torcedor que estava presente no Módulo Esportivo.